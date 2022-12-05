Kış birden tepemize çökecek! Meteoroloji'den kar yağışı için tarih verildi! İstanbul'da diz boyu kar uyarısı! Kapıyı bacayı kapayın...
Yurt genelinde havalar iyiden iyiye soğurken, özellikle megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul ve birçok il için uyarı verildi. O tarihte ülkeye kar geliyor. İşte güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı geliyor. MGM hava durumu tahmin raporunda özellikle ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Uşak, Sivas ve Yozgat ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey, Çanakkale'nin doğu, Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını, yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali bulunduğunu kaydeden , Meteoroloji Uzmanı Adil Tek "Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek" diye konuştu.