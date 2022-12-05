Kış birden tepemize çökecek! Meteoroloji’den kar yağışı için tarih verildi! İstanbul’da diz boyu kar uyarısı! Kapıyı bacayı kapayın...

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Uşak, Sivas ve Yozgat ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey, Çanakkale'nin doğu, Kütahya'nın batı ve kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.