SON DAKİKA: Türkiye'nin ağladığı Müslüme'nin ölümünde flaş ayrıntı! Müge Anlı açıkladı... Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
Son dakika haberleri... Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlıyor. Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıkıyor. Müslüme'nin 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Öte yandan araştırmacı gazeteci Müge Anlı olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
24.11.2021 12:27
- Son Güncelleme: 24.11.2021 12:27
Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Olay geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşandı.