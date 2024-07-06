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Kırkpınar'da bozkurt selamı: Pehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bugün Er Meydanı'na çıkan başpehlivanlar, 'Milli takımımıza başarılar dileriz' pankart açtı. UEFA'nın skandal bir harekete imza atarak ceza verdiği Merih Demiral'ı da unutmayan pehlivanlar 'bozkurt' selamı verdi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 17:12
Kırkpınar’da bozkurt selamı: Pehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi 1

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bugün Er Meydanı'na çıkan başpehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi.

Kırkpınar’da bozkurt selamı: Pehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi 2

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral'in bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA'nın verdiği skandal cezaya tepkiler sürüyor.

Kırkpınar’da bozkurt selamı: Pehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi 3

BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT SELAMI

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlar, Almanya'da süren Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbolcu Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

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