Kırkpınar'da bozkurt selamı: Pehlivanlar A Milli Takımımıza destek verdi

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BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT SELAMI

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlar, Almanya'da süren Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbolcu Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.