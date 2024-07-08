CHP'de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı! "İmza kampanyası" ve "rapor" iddiası... Hedef seçimli kurultay
CHP'de son MYK sonrası 394 partilinin dosyası disipline sevk edildi. Bu durum parti içi hesaplaşma olarak görülürken disiplinlik olan CHP'lilerin soluğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldığı, tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için çalışmalar yürüttüğü konuşuluyor. Partiden ihracın eşiğinde olan birçok partilinin şimdiden imza kampanyasına başladığı ve Kılıçdaroğlu'na rapor verdiği öne sürüldü.