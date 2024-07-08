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CHP'de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı! "İmza kampanyası" ve "rapor" iddiası... Hedef seçimli kurultay

CHP'de son MYK sonrası 394 partilinin dosyası disipline sevk edildi. Bu durum parti içi hesaplaşma olarak görülürken disiplinlik olan CHP'lilerin soluğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında aldığı, tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için çalışmalar yürüttüğü konuşuluyor. Partiden ihracın eşiğinde olan birçok partilinin şimdiden imza kampanyasına başladığı ve Kılıçdaroğlu'na rapor verdiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 07:09 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 07:39
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay 1

CHP'nin son MYK toplantısında 394 partilinin disiplin kuruluna sevk edilmesi ortalığı karıştırdı.

CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay 2

Aradan geçen 4 günlük süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu onlarca kişi ziyaret etti.

CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef seçimli kurultay 3

Tarihi bir tasfiye sürecinden geçen CHP'li muhalifler, tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesini istiyor.

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