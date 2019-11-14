Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda
A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda'nın karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribünündeki yerini aldı.
14.11.2019 21:32
- Son Güncelleme: 14.11.2019 21:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.
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