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Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda'nın karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribünündeki yerini aldı.

14.11.2019 21:32 - Son Güncelleme: 14.11.2019 21:32
Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

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Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda

İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda
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