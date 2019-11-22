Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor. Tüm ailesini Suriye'deki iç savaşta kaybeden Türkmen asıllı Behiye S. (18), Yunan polisi tarafından dövülüp tüm parası ve eşyalarına el konulduktan sonra denize atıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan genç kız, kendisine sahip çıkan Türk askeri ve yetkililere minnettar olduğunu söyledi.

22.11.2019 10:36 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





