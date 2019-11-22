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Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak daha iyi bir yaşam hayaliyle Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da maruz kaldıkları insanlık dışı tavır bitmiyor. Tüm ailesini Suriye'deki iç savaşta kaybeden Türkmen asıllı Behiye S. (18), Yunan polisi tarafından dövülüp tüm parası ve eşyalarına el konulduktan sonra denize atıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan genç kız, kendisine sahip çıkan Türk askeri ve yetkililere minnettar olduğunu söyledi.

22.11.2019 10:36 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:38
Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Göç rotasının en önemli duraklarından Yunanistan'ın, yasa dışı yollardan topraklarına giren kaçak göçmenlere karşı uyguladığı şiddet sürüyor.

Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Suriye'nin Azez kentindeki bombalı saldırıda ailesini kaybeden Behiye S., amcasının yanına gitmek için kaçak yollardan girdiği Yunanistan'da hem dövüldüğünü hem de parası ile eşyalarına el konulduğunu söyledi.

Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

'TÜM AİLEMİ KAYBETTİM'

Yunan polisinin cebindeki paraları yedirerek işkence uyguladığını öne süren Behiye S., kendisine sahip çıkan Türk askeri ve göç idaresi yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti.

Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Behiye S., "Suriye'den geldim, ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan'a gidiyordum.

Göçmenlere Yunan işkencesi! Yaşadıkları dehşeti anlattılar: Dayak, gasp, işkence

Bizi yakaladılar ve çok dövdüler. Sonra beni Türkiye'ye gönderdiler. Türk askerleri sağ olsun bana yardımcı oldu" diye konuştu. Behiye S., sözlerini şöyle sürdürdü:

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