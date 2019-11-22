Cinsel saldırıya uğrayıp öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davasında flaş gelişme! Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında ortaya çıkan kahreden olayda son dakika gelişmesi yaşandı! Ankara'nın Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi olan Uzunbeyli'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın tam bir haftalık arama-kurtarma çalışmalarının sonrasında minicik cansız bedenine ekipler tarafından, Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü halde ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan bu acı vakanın akabinde Eylül Yağlıkara'nın bulunmasının ardından, Adli Tıp raporu sonuçları doğrultusunda cinayete kurban gittiğinin bilgisine ulaşıldı. Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin açılan dava, sanık Uğur Koçyiğit'in eşinin duruşmada tanık olarak dinlenememesi nedeniyle ertelendi.
Müge Anlı'da araştırılan ve mide bulandırıcı gerçeklerle karşılaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davasında flaş gelişme yaşandı! 22 Haziran 2018 tarihinde öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için dışarı çıkan ve kaybolduğu tespit edilerek arama-kurtarma ekipleri tarafından didik didik aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın 29 Haziran 2018 tarihinde, Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü halde küçücük cesedine ulaşıldı.
Bu acı vakanın üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan ve cansız bedeni otopsiye gönderilen Eylül Yağlıkara'nın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin babası İbrahim Yağlıkara, Adli Tıp raporu sonuçlarına göre Eylül'ün cinayete kurban gittiğini açıklayarak, ''Cani, yavrumu boğarak öldürmüş.'' şeklinde ifadelere verdi.
Davanın bugünkü celsesinde sanık Uğur K.'nın eşi Halime K.'nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu ancak duruşmaya katılmadığı için dinlenemedi. Yağlıkara ailesinin avukatı, Halime K.'nın tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesini ve esas hakkındaki mütalaasını vermesi için duruşma savcısına dava dosyasının verilmesini talep etti. Daha sonra sanık Uğur K.'ya söz hakkı verildi. Sanık, "Olayla ilgim yok" diyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma salonunda bulunan Yağlıkara ailesinin yakınları bunun üzerine "Sen yaptın şeytan, katil" diyerek tepki gösterdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma savcısının talebinin alınmasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, Halime K.'nın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine, hazır edilmediği taktirde sorumlu güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanık Uğur K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2020'ye erteledi.