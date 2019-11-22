Cinsel saldırıya uğrayıp öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davasında flaş gelişme! Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı...

Davanın bugünkü celsesinde sanık Uğur K.'nın eşi Halime K.'nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu ancak duruşmaya katılmadığı için dinlenemedi. Yağlıkara ailesinin avukatı, Halime K.'nın tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesini ve esas hakkındaki mütalaasını vermesi için duruşma savcısına dava dosyasının verilmesini talep etti. Daha sonra sanık Uğur K.'ya söz hakkı verildi. Sanık, "Olayla ilgim yok" diyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma salonunda bulunan Yağlıkara ailesinin yakınları bunun üzerine "Sen yaptın şeytan, katil" diyerek tepki gösterdi.