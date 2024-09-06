CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu

KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI Kurultay'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel , eski genel başkanlar, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın yanı sıra partililerin de katıldığı görüldü. Partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin katılırken Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılım göstermedi.





Hatırlanacağı üzere Genel Başkan Özgür Özel, 2 Eylül'de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve tüzüğün taslak metnine dair görüşlerine başvurmuştu.