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CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu

İç çekişmeyle savrulan CHP'de gergin başlayan Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğu ortalığı karıştırdı.CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi salonu savaş alanına çevirdi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 23:22
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu

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İç çekişmeyle savrulan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tüzük Kurultayı gergin başladı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kurultay'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın yanı sıra partililerin de katıldığı görüldü.

Partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin katılırken Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılım göstermedi.

CHPde Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldüCHPde Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü
CHP'de Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü


ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA YER ALIYORDU

Oturma planında Kılıçdaroğlu'nun yerinin Özgür Özel'in yanında yer alması göze çarptı.



Hatırlanacağı üzere Genel Başkan Özgür Özel, 2 Eylül'de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve tüzüğün taslak metnine dair görüşlerine başvurmuştu.



KOLTUKTAN İSMİ SÖKÜLDÜ

Kılıçdaroğlu gelmeyince Özgür Özel'in talimatı ile Kılıçdaroğlu'nun ismi koltuktan söküldü.



Koltuğa Özel ile bir süre konuşan Selin Sayek Böke oturdu.


CHP kurultayında kavga!




KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Öte yadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğu CHP'nin Tüzük Kurultayı'nı karıştırdı.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi salonu savaş alanına çevirdi.



YUMRUKLAR TEKMELER HAVADA UÇTU

Sözlü tartışmanın ardından tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Kavganın ardından iki taraf güçlükle sakinleştirildi.

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