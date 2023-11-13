Fenomenler ayaklandı! Özlem-Tayyar Öz çifti sessizliğini bozdu! Şuheda Kaya isyan etti: Polatgiller yaktı bizi

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. İddiaya göre; Dilan Polat'a öykünen isimler bir bir yurtdışına kaçma hazırlıklarına başlarken bu isimlerden birisi İstanbul'daki en büyük faaliyetini durdurma kararı almış. Adı geçen fenomenlerden Tayyargil olarak da bahsedilen Özlem-Tayyar Öz çifti ise günler sonra sessizliklerini bozdu. Tayyar Öz villanın kiralık olduğunu söylerken FETÖ iddialarına da yanıt verdi. Öte yandan yine bir başka fenaomen Şüheda Kaya ise isyan ederek, "Polatgiller bizi de yaktı. Buralara kendi emeklerimizle geldik" dedi.