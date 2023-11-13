Fenomenler ayaklandı! Özlem-Tayyar Öz çifti sessizliğini bozdu! Şuheda Kaya isyan etti: Polatgiller yaktı bizi

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. İddiaya göre; Dilan Polat'a öykünen isimler bir bir yurtdışına kaçma hazırlıklarına başlarken bu isimlerden birisi İstanbul'daki en büyük faaliyetini durdurma kararı almış. Adı geçen fenomenlerden Tayyargil olarak da bahsedilen Özlem-Tayyar Öz çifti ise günler sonra sessizliklerini bozdu. Tayyar Öz villanın kiralık olduğunu söylerken FETÖ iddialarına da yanıt verdi. Öte yandan yine bir başka fenaomen Şüheda Kaya ise isyan ederek, "Polatgiller bizi de yaktı. Buralara kendi emeklerimizle geldik" dedi.
Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.Polatlar milyonlarla liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.
GÖZLER YENİ DİLAN POLATLARA ÇEVRİLDİ
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi. "sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Neslim Güngen, Şüheyda Genç Kaya, Ece Ronay isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti. Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü.
Fenomenlerin sosyal medyadaki lüks hayatları denetlenip denetlenmediği ise merak konusu olurken, MASAK'ın bazı fenomenleri takibe aldığı öğrenildi. Bazı fenomenlerin yaşananlardan sonra paylaşım sayıları azalırken, bazılarının geçmiş paylaşımlarını sildikleri dikkat çekiyor. O isimlerden birisi de Özlem ve Tayyar çiftiydi.