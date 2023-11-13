Başkan Erdoğan'dan 20 bin km'lik Gazze diplomasisi! Avrupa'dan Afrika'ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.