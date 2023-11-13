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Başkan Erdoğan'dan 20 bin km'lik Gazze diplomasisi! Avrupa'dan Afrika'ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı durdurmak için diplomasi temaslarını yoğunlaştırıyor. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi ve Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda İsrail'in Filistinli masumlara karşı acımasız saldırılarını gündeme getiren Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Almanya ve Cezayir'e gerçekleştireceği ziyaretlerin ana gündem maddesi de Filistin olacak. Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Almanya, Cezayir, Mısır denklemindeki Gazze diplomasisi tamı tamına 20 bin km'ye ulaşacak.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:00 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:07
Başkan Erdoğan’dan 20 bin km’lik Gazze diplomasisi! Avrupa’dan Afrika’ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.

Başkan Erdoğan’dan 20 bin km’lik Gazze diplomasisi! Avrupa’dan Afrika’ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor 2

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı.

Başkan Erdoğan’dan 20 bin km’lik Gazze diplomasisi! Avrupa’dan Afrika’ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor 3

Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

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