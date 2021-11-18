Kıbrıslı Türk şarkıcının Maraş'taki klibi Rumları çıldırttı! Nihayet Elibol'un şarkısına nefret mesajları attılar
Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet Elibol, 46 yıldır kapalı kaldıktan sonra KKTC'nin ziyarete açtığı Maraş'ta klip çekti. Rumların çıldırdığı klibe nefret mesajları yağdı. Rum ve Yunanlılar tarafından hakarete uğrayan Nihayet için "Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır" şeklinde beddua eden de oldu. Sahnede 'Nini' adını kullanan Elibol, "Böyle bir ırkçı tepki beklemiyordum. Siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş'ın tanınmasını istedim" dedi.
18.11.2021 09:38
- Son Güncelleme: 18.11.2021 10:01
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'Hayalet kenti' Kapalı Maraş'ta 'Bulaman' adlı şarkısına klip çeken Kıbrıs'ın Türk şarkıcılarından Nihayet Elibol'a, Güney Kıbrıs'tan tepkiler yükseldi.
Klibini, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünün ertesi günü yayınlayan Nihayet'e, iki gün içinde çok tehditkar mesaj geldi.