Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, "Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir." uyarısında bulunuldu.