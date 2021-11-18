Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında koronavirüs rehberini güncelledi. Normalleşme süreciyle geçilen yüz yüze eğitimde koronavirüs vakaları ile karşı karşıya kalınması durumunda neler yapılacağını 18 örnekle açıklayan Sağlık Bakanlığı, yiyecek tüketimi hakkında da uyarıda bulundu. Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, "Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir."denildi. İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, okullarda karşılaşılabilecek koronavirüs vakalarında yapılması gerekenleri 18 örnek olay üzerinden aktaran bir bölüm ekledi.
Bakanlık tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi.
Rehbere eklenen "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümünde, bir veya birden fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda, maske kuralına uyulduğu ve uyulmadığı durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, "Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir." uyarısında bulunuldu.
Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin "yakın temaslı" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceği hatırlatıldı.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun olmadığı durumlarda, bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin "yakın temaslı" kabul edileceğinin altı çizildi.