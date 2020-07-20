Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Sınırlı imkanlara rağmen elde avuçtakini Akraba ve yurttaş topluluklardan paylaşmaktan geri kalmayan Türkiye 1974 yılında destansı bir harekat ile Ada'ya barış getirdi.

20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı