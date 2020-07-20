Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!
Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin, Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmesinin ardından, Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak adanın her iki yanına barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın bugün 46.yıl dönümü. 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. Bu anma gününde vatandaşlar Kıbrıs Barış Harekatı nedir, önemi nedir araştırıyor. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'na ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz.
20.07.2020 13:15
- Son Güncelleme: 20.07.2020 13:17
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