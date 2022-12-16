Kestane pişirirken bunu deneyin kabuğundan tek harekette ayrılıyor ve lokum gibi yeniliyor
Kestane pişirirken bunu denerseniz hem işiniz kolaylaşacak hem de tadına doyulmaz bir lezzet tatmış olacaksınız. Bu tarifi deneyen herkes bayılıyor. Bir çok kişi halen bilmiyor. İşte lezzetli kestaneler pişirme önerisi...
FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Fırında kestane pişirmek için güzelce yıkadığınız kestanelerin üzerine çizik atınız. Fırın tepsisine dizerek yaklaşık 20 dakika boyunca kestanelerinizi pişiriniz. Fırında kestane pişirme işlemi için fırın sıcaklığı 170 ile 205 derece arasında olmalıdır.
Kullanacağınız tepsinin lekelenmesini önlemek için çizik atılan kestaneleri pişirme kağıdında fırında pişirebilirsiniz. Böylece hem kestanelerin tepsiye yapışmasını önlersiniz hem de tüketmek için saniyeler içinde kestanelerin tepsiden ayrılmasını sağlayabilirsiniz.
TAVADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Tavada kestane pişirmek için öncelikle güzelce yıkadığınız kestanelerinize çizik atmalısınız.
Çizdiğiniz kestanelerinizi iki saat boyunca suda bekleterek yumuşamalarını sağlayabilirsiniz.
Eğer suda bekletmeye vaktiniz yoksa 1 kilo kestane için 1 çay bardağı suyu tavaya koyarak kestanelerinizi bu şekilde pişirmenizde fayda bulunmaktadır.
Bu şekilde pişireceğiniz kestaneleriniz hem şeklini kaybetmeyecek hem de yumuşacık olacaktır. Suda beklettiğiniz kestanelerinizi tavaya dizerek közleyebilirsiniz.
Kestanenin en iyi şekilde tavada pişmesi için teflon veya yanmaz yapışmaz tava kullanmanız önerilir. İç yüzeyi eskimiş ve yıpranmış tavalarda kestane pişirmek isterseniz; kestanelerden bazılarının tavaya yapışmasına neden olabilirsiniz.
SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?
Kestanelerinizi suda da pişirebilirsiniz. Bu yöntemle kestanelerin kurumasını da engellemiş olacaksınız.
Kestane suda pişirilmeyecekse mutlaka iki saat kadar suda bekletilmelidir. Bu işlem kestanelerin hem yumuşamasını hem de daha kolay soyulmasını sağlamaktadır.
Tavaya ya da tencereye koyacağınız az miktar suyun içerisinde önce kestanelerinizi haşlayarak, su tamamıyla çekildikten sonra közleyerek kestanelerinizi pişirebilirsiniz.