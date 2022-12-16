Kestane pişirirken bunu deneyin kabuğundan tek harekette ayrılıyor ve lokum gibi yeniliyor

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestanelerinizi suda da pişirebilirsiniz. Bu yöntemle kestanelerin kurumasını da engellemiş olacaksınız.

Kestane suda pişirilmeyecekse mutlaka iki saat kadar suda bekletilmelidir. Bu işlem kestanelerin hem yumuşamasını hem de daha kolay soyulmasını sağlamaktadır.

Tavaya ya da tencereye koyacağınız az miktar suyun içerisinde önce kestanelerinizi haşlayarak, su tamamıyla çekildikten sonra közleyerek kestanelerinizi pişirebilirsiniz.

