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Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! 'Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

Balıkesir'deki işkence çiftliğinden kan donduran detaylar geldi! 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın zincirle dövüldüğü, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için örgüte ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

17.12.2022 12:15 - Son Güncelleme: 17.12.2022 12:48
Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! ’Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

Balıkesir'deki dehşet çiftliğinden kan doduran detaylar geliyor...

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Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! ’Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından kaçırılarak parmakları kesilen 18 yaşındaki G.A.'ya uygulanan şiddetin detayları kan dondurdu.

Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! ’Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen grup, polisin yaptığı baskın sonucu yakalandı.

Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! ’Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

Liderliğini ejderha dövmeli Salih Turanlı''nın yaptığı örgütün üyeleri tarafından polise bilgi verdiği gerekçesiyle kaçırılan ve günlerce işkenceye maruz kalan G.A. yaşadığı dehşet saatlerini en ince ayrıntısına kadar polise anlattı.

Dehşet çiftliğinden kan donduran detaylar: 18 yaşındaki kıza akılalmaz işkence! ’Ejder Salih’ ve çetesi parmaklarını kesti

DİNLENE DİNLENE DÖVMÜŞLER

İddiaya göre G.A.'nın polise herseyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçtiğimiz ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı. G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan örgüt üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettikleri ortaya çıktı.

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