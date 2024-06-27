Kentsel dönüşüm şart! İstanbul'da kaç tane kaçak katlı bina var? O tarihlerde yapılan binalara dikkat

Peş peşe gelen bina çökmesi haberlerinin ardından vatandaş kendi binasının sağlam olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar özellikle 2000 öncesinde yapılan binaların tehlikesine dikkat çekiyor. Peki İstanbul'da kaç tane çökme tehlikesinde bina var? Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, korkunç rakamı açıkladı. Koçak, "Biz 1999'dan sonra binalarımız depreme karşı yıkılmasın derken artık diyoruz ki binalarımız kendi kendine yıkılmasın. Depreme alıştık bari buna alışmayalım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...