Kentsel dönüşüm şart! İstanbul'da kaç tane kaçak katlı bina var? O tarihlerde yapılan binalara dikkat

Peş peşe gelen bina çökmesi haberlerinin ardından vatandaş kendi binasının sağlam olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar özellikle 2000 öncesinde yapılan binaların tehlikesine dikkat çekiyor. Peki İstanbul'da kaç tane çökme tehlikesinde bina var? Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, korkunç rakamı açıkladı. Koçak, "Biz 1999'dan sonra binalarımız depreme karşı yıkılmasın derken artık diyoruz ki binalarımız kendi kendine yıkılmasın. Depreme alıştık bari buna alışmayalım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Binaların kendiliğinden çökmesinin en önemli nedenlerinin mühendislik hizmeti alınmadan, kalitesiz malzemeyle inşa edilmesi ve sonradan fazladan kat eklenmesi olduğunu belirten uzmanlar, İstanbul'da kendiliğinden çökme tehlikesi bulunan bina sayısının çokluğuna işaret etti.
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2 Haziran'da çökmesinin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden kentte yeni bir çökme olayı daha yaşandı.
Bahçelievler'de 3 katı kaçak 7 katlı binanın sabah saatlerinde kısmen çökmesi, megakentte kendiliğinde çökme riski bulunan kaç binanın olduğu sorusunu akıllara getirdi.