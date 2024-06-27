İllerin milletvekili sayısı güncellendi! İstanbul'da dikkat çeken değişiklik.... Bayburt, Bursa, Eskişehir, Hatay, Tunceli...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin nüfus verilerine göre milletvekili dağılımında güncellemeye gitti. Yapılan değişikliklerle bazı illerin milletvekili sayılarında artış yaşanırken, bazı illerde azalma oldu. İstanbul'da yapılan milletvekili sayısındaki güncelleme dikkat çekti. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin nüfus verilerine göre milletvekili dağılımını güncelledi. Yapılan değişikliklerle bazı illerin milletvekili sayılarında artış yaşanırken, bazı illerde azalma oldu.
Resmi GAzete'de yayımlanan kararda, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.