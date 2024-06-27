İllerin milletvekili sayısı güncellendi! İstanbul'da dikkat çeken değişiklik.... Bayburt, Bursa, Eskişehir, Hatay, Tunceli...

1 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin nüfus verilerine göre milletvekili dağılımını güncelledi. Yapılan değişikliklerle bazı illerin milletvekili sayılarında artış yaşanırken, bazı illerde azalma oldu.

2 Resmi GAzete'de yayımlanan kararda, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.