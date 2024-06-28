Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşi İnan Kıraç taziyeleri kabul etti | Cenazeye kimler katıldı?

Koç Holding'in kurucularından iş insanı Can Kıraç 97 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve 26 Haziran'da hayatını kaybeden Kıraç için Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde cuma namazının cenaze töreni düzenlendi.
İNAN KIRAÇ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Cenazede tüm gözler uzun süredir arasının açık olduğu bilinen kardeşi İnan Kıraç'ın üzerindeydi. Kardeşi İnan Kıraç, burada taziyeleri kabul etti.
TÖRENE İŞ, SİYASET VE SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanı Rahmi Koç, Aydın Doğan, Güler Sabancı, Faruk Süren, tarihçi İlber Ortaylı, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çok sayıda iş insanı ve Kıraç'ın sevenleri katıldı.