Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşi İnan Kıraç taziyeleri kabul etti | Cenazeye kimler katıldı?

1 Koç Holding'in kurucularından iş insanı Can Kıraç 97 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve 26 Haziran'da hayatını kaybeden Kıraç için Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde cuma namazının cenaze töreni düzenlendi.

2 Kıraç'a son veda! İNAN KIRAÇ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazede tüm gözler uzun süredir arasının açık olduğu bilinen kardeşi İnan Kıraç'ın üzerindeydi. Kardeşi İnan Kıraç, burada taziyeleri kabul etti.