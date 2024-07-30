Kenan Işık'a son görev... Atatürk Kültür Merkezi'nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: "Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir"

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık , 76 yaşında hayatını kaybetti.

2

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.