Kenan Işık'a son görev... Atatürk Kültür Merkezi'nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: "Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir"

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, 29 Temmuz sabahı İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek de Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu.
Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat." paylaşımını yaptı.