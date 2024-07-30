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Kenan Işık'a son görev... Atatürk Kültür Merkezi'nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: "Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir"

10 yıl önce beyin kanaması geçiren ve yıllardır tedavisi süren Kenan Işık'tan 29 Temmuz'da acı haber geldi. 76 yaşındaki Işık hayatını kaybetti. Işık'ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Işık'la ilgili taziye mesajı yayımladı. Cenaze Işık ailesine teslim edildi. Işık için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Anma törenine katılım düşük olması tepkilere neden oldu. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Yaz mevsimi, sanıyorum pek çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir ama Kenan Işık en iyisini hak ediyordu." dedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 13:33 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:57
Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir 1

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, 29 Temmuz sabahı İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir 2

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir 3

Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek de Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu.

Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat." paylaşımını yaptı.

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