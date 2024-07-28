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İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul'da Gazze'nin sesi oldu! Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Grup verdiği konserde katil İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır yaptığı katliamları gözler önüne seren rakamları dev ekrana yansıttı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 23:07 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 23:07
İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı 1

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul'da Gazze'nin sesi oldu!

İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı 2

Parkorman'da konser veren grup, sahnesinde müzisyen Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller ve Horace Andy'i ağırladı.

İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı 3

Açılışı "Risingson" parçasıyla yapan topluluk konserde, "Girl I Love You", "Black Milk", "Take It There", "Gone", "Minipoppa", "Voodoo in My Blood", "Song to the Siren", "Inertia Creeps", "Rockwrok", "Angel", "Safe From Harm", "Unfinished Sympathy", "Karmacoma" ve, "Teardrop"un arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyicilerle seslendirdi.

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