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81 farklı özellik il il sıralandı! Hangi şehirde ne meşhur? Dünyada böyle tanınıyorlar

Türkiye, 81 ilinden her biriyle zengin bir kültürel mirasa sahip, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyiyle yeryüzünde nadir bulunan bir ülke. Her şehrin kendine özgü bir özelliği veya ürünü vardır ki bu da vatandaşların zihninde derin izler bırakmıştır. Peki, hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il Türkiye'nin meşhur olan özellikleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:49 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 10:48
81 farklı özellik il il sıralandı! Hangi şehirde ne meşhur? Dünyada böyle tanınıyorlar 1

Türkiye'nin her bir köşesi, kendine has güzellikler ve lezzetlerle dolu. Bu liste, illerimizin sahip olduğu değerleri ve kültürel zenginlikleri gözler önüne seriyor. Her bir şehir, kendine özgü özellikleriyle tanınmayı hak ediyor ve bu zenginlikler, Türkiye'yi eşsiz kılıyor. İşte 81 ilin meşhur olan unsuru...

81 farklı özellik il il sıralandı! Hangi şehirde ne meşhur? Dünyada böyle tanınıyorlar 2

ADANA - ADANA KEBABI

81 farklı özellik il il sıralandı! Hangi şehirde ne meşhur? Dünyada böyle tanınıyorlar 3

ADIYAMAN - NEMRUT DAĞI

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