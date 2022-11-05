Kemikleri 21 yıl sonra kuyuda bulundu katili serbest kaldı! Ayşe Kavak cinayetinde zaman aşımı tartışması! Hukukçular karşı çıktı
Kayseri'de 21 yıl önce bir anda ortayan kaybolan Ayşe Kavak'ın kemik parçaları geçtiğimiz aylarda bir kuyuda bulundu. Yapılan incelemenin ardından Kavak'ın katili olduğu tespit edilen ve yakalanan çoban "zaman aşımı" gerekçesiyle serbest bırakıldı. Hukukçular ise karara tepki gösterdi. Öldürülen Ayşe Kavak'ın kızı da duruma karşı çıkarak "Şu anda adli tıpta olan annemin kemikleri sızladı" diyerek katilin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Kayseri'de 21 yıl önce kiralık ev bakmak için çıktığı evine bir daha geri dönmeyen Ayşe Kavak'ı altınları ve cep telefonu için öldürüp kuyuya attığı ortaya çıkan katil çoban M.A'nın zaman aşımından serbest kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Hukukçular katilin serbest kalmasının gaiplik kararı olmaması ve ölüm tarihinin tespit edilememesi nedeniyle ceza hukukuna aykırı olduğunu belirtirken, öldürülen Ayşe Kavak'ın çocukları da katilin serbest kalmasına isyan etti.
"GAİPLİK KARARI YOK"
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Burada hukuka aykırı olan kısım, Ayşe Kavak'ın birinci ve ikinci derece yakınlarının kayıp olduğu süre içerisinde gaiplik kararı çıkartmamış olması. Yani kadının yıllarca bulunmaması halinde gaip ilanı gerekiyor. Medeni kanun çerçevesinde dava açılmış olması gerekiyor.
Bu kadının yılarca nüfus kütüğünde sağ gözüktüğüne göre, ne zaman öldürüldüğü henüz kesinleşmeksizin geriye dönük zaman aşımı uygulanması ceza hukukuna aykırıdır. Bu konuda ailenin şikayet etmesi gerekir. Ailenin serbest bırakılmaya yönelik itirazı ve yeniden dosyanın bu yönüyle ele alınması gerekir. Muhtemelen bu durumda takipsizlik kararı verilecektir" diye konuştu.
"ÖLÜM TARİHİ NETLEŞMEDEN SERBEST KALMASI İSABETLİ OLMAMIŞTIR"
Ceza Hukukçusu Recep Güngör ise; "Yeni kanunla birlikte zaman aşımı 30 yıla çıkarıldı. Buradaki temel sorun suçun işlendiği tarihte zaman aşımını 20 yıl olarak belirleyen 765 sayılı kanunun yürürlükte olması. Bir suçun işlendiği tarihten itibaren eğer dava açılmamışsa artık zaman aşımı oluyor.