Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi
Son dakika haberi! İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı bugün Fatih Camii'nden uğurlandı. Cenaze törenine katılmak için Mahmut Ustaosmanoğlu'nun on binlerce seveni Fatih'e akın etti. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Kalabalık havadan dronelar ile görüntülendi. Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra kimin yerine geçeceği de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra yerine Hasan Efendi geçecek.
İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.
Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.
Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.
Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.