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Haberler Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Son dakika haberi! İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun naaşı bugün Fatih Camii'nden uğurlandı. Cenaze törenine katılmak için Mahmut Ustaosmanoğlu'nun on binlerce seveni Fatih'e akın etti. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Kalabalık havadan dronelar ile görüntülendi. Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra kimin yerine geçeceği de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra yerine Hasan Efendi geçecek.

24.06.2022 14:48 - Son Güncelleme: 24.06.2022 15:32
Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlanıyor! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlanıyor! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlanıyor! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlanıyor! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

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