Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan duygulandıran sözler: Zerre kadar taviz vermedi

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.