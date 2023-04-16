RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Benenson isimli şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimleri için ABD'li bir şirketle anlaştığını itiraf etti.

takvim.com.tr
16.04.2023 19:39 - Son Güncelleme: 16.04.2023 20:03
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

CHP yandaşı Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında CHP'nin 2015 yılındaki seçim sürecinde Amerikalı bir şirketle çalıştığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

Sencar, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini fakat bunu kendilerinin bu kadar profesyonel yapamayacağını ve CHP'nin ABD'li bir şirketle anlaştıklarını deşifre etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

Sencar şunları söyledi:

"'Özellikle son üç ayı dikkate alıyorum. CHP çok iyi bir kampanya yönetiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

Çok başarılı buluyorum ben. Bu kampanyayı ben yerli Türk vatandaşlarının organize ettiğini düşünmüyorum. Burada yabancı bir el var yani profesyonel bir el olduğunu düşünüyorum. 2015 seçiminde de Amerikan şirketiyle CHP çalışmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var

CHP çok akıllıca bir iş yapmış bana göre. Kim olduklarını bilmiyorum ama çok iyi bir ekiple çalıştıklarını düşünüyorum."

SON DAKİKA