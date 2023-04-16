Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekipten aldığı destek deşifre oldu! Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Yabancı operasyonel bir el var
14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Benenson isimli şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimleri için ABD'li bir şirketle anlaştığını itiraf etti.
16.04.2023 19:39 - Son Güncelleme: 16.04.2023 20:03
CHP yandaşı Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında CHP'nin 2015 yılındaki seçim sürecinde Amerikalı bir şirketle çalıştığını söyledi.
Sencar, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin süreci çok iyi yönettiğini fakat bunu kendilerinin bu kadar profesyonel yapamayacağını ve CHP'nin ABD'li bir şirketle anlaştıklarını deşifre etti.