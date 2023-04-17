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Bugün Kadir Gecesi mi 2023? 17 Nisan Pazartesi ne kandili?

Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar.

takvim.com.tr
17.04.2023 09:09 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:09
17 Nisan Pazartesi ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi 2023? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucuna nasıl niyet edilir?

Kadir gecesinde Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Peki, bugün Kadir gecesi mi 2023? 17 Nisan Pazartesi ne kandili? Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...

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17 Nisan Pazartesi ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi 2023? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucuna nasıl niyet edilir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi'nin bu yıl idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

17 Nisan Pazartesi ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi 2023? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucuna nasıl niyet edilir?

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

17 Nisan Pazartesi ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi 2023? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucuna nasıl niyet edilir?

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

17 Nisan Pazartesi ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi 2023? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucuna nasıl niyet edilir?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

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