7’li koalisyonun diğer büyük ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in suskunluğu dikkat çekiyor: Bu bir 'ben size demiştim’ tepkisi mi?
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. Halkın iradesi Başkan Erdoğan'a 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok güvendi. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalırken 7'li koalisyon hayatının şokunu yaşadı. Durumdan rahatsızlığı en çok yüzüne vuran isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparken yanında memnuniyetsiz bir surat ifadesiyle mecburiyetten duran Akşener'in o geceden bu yana hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Siyasetçiler, akademisyenler ve sosyal medya kullanıcıları Meral Akşener'in Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçmesinin ardından Başbakan olma hayalinin suya düştüğünü hatırlatarak, "Meral Akşener nerede?" sorusunu sormaya başladı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44'lük oy alması muhalefette şok etkisi yarattı.
AKŞENER CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRİP BİR GÖREVLİYİ TOKATLADI
Ankara kulislerinde Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi kırdığı, bir görevliye de tokat attığı iddia edildi.
VURUR YÜZE İFADESİ
Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını düşündüğü için masadan kalkan ve büyük tepki alan Meral Akşener'in sonuçlardan sonra takındığı tavır ve yüz ifadesi dikkat çekti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından sessizliğe büründü. Meral Akşener, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 gündür kamuoyuna çıkarak basın açıklaması yapmadı.
AKŞENER NEREDE?
Siyasetçiler ve akademisyenler, Meral Akşener'in Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçmesinin ardından Başbakan olma hayalinin suya düştüğünü hatırlatarak, "Meral Akşener nerede?" sorusunu sormaya başladı.