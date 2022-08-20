ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Ağustos ayında fiyat listeleri güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Son olarak ÖTV düzenlemesi tartışılırken yeni fiyatların nasıl olduğu merak edildi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobiller ne kadar?