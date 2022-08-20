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Haberler Güncel ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmanın artık zorlaştığı bu dönemde araç alma hayali kuranlar için en ucuz sıfır otomobilleri derledik. Salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araçlar ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
20.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:08
ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Ağustos ayında fiyat listeleri güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Son olarak ÖTV düzenlemesi tartışılırken yeni fiyatların nasıl olduğu merak edildi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobiller ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

VOLKSWAGEN


Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...


Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 594,800 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 683,600 TL

ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 644,300 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 599,900 TL

ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 en ucuz sıfır otomobiller! 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

SEAT


IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 450.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 550.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL

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