Kabine'de bayrak değişimi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler... | Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıkta bayrak değişimi gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi. İşte o isimler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bakanlıklarda bayrak değişimi gerçekleşti.
ÖZHASEKİ YERİNE KURUM
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı.
Konuya ilişkin atama kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.
Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.
KURUM'DAN TEŞEKKÜR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."
KOCA YERİNE MEMİŞOĞLU
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.
Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.
Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.