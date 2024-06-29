ABD basını itiraf etti: Türk İHA'ları zirvede! Türkiye Çin'i geride bıraktı ABD'nin elini kolunu bağladı
Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda kaydettiği ilerleme son zamanlarda dış basında sıklıkla gündem olmaya devam ediyor. Türk İHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da elde ettiği başarı ABD'de yapılan bir araştırmaya konu oldu. Raporda Türkiye'nin askeri İHA pazarında zirveye yerleştiği ifade edildi. Türk İHA'larının yakaladığı başarı ile son yıllarda Çin'i geride bıraktığı belirtilen raporda, "ABD'nin kendini bu konuda kısıtlaması, Çin ve Türkiye arasında rekabete yol açarak ve Washington'un İHA'ların yayılmasını şekillendirme ve İHA diplomasisini kullanma becerisini sınırlayarak ABD'nin etki yollardan birini daraltmıştır." denildi. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA'larla ilgili yaptığı neredeyse her konuşmada, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz." diyerek Türkiye'nin bu alandaki başarısını dile getiriyor.
TÜRK İHA'LARI RAPORA DAMGA VURDU ABD'de yayın yapan Center for a New American Security adlı yayın kuruluşunun, "Tayvan'ı Savunma Mücadelesinde Gelecekteki Drone Savaşları" başlığıyla yayınladığı rapora Türk İHA'ları damga vurdu.