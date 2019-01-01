Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Dede, kendisini ziyaret eden protokol üyelerinin bebeğin ismini Recep Tayyip koymasından da memnun olduğunu söylerken, baba Kazım Dede ise, "Çok değişik bir duygu. Hiç böyle bir sürprizi beklemiyorduk. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" ifadelerini kullandı.

