Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Kayseri'de 2019'un ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelirken, bebeğin adı il protokolü tarafından 'Recep Tayyip' olarak konuldu.

1 Ocak 2019 Salı, 02:10:03 Güncelleme: 02:11:52
Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Yeni yılın ilk bebeği Recep Tayyip Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kayseri'de ikamet eden Kazım ve Hörmet Dede çiftinin 3. çocuğu olan Recep Tayyip sezaryen doğum ile dünyaya geldi.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

3 kilo 970 gram olarak dünyaya gelen bebeğin annesi Hörmet Dede, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, Allah hayırlı evlat etsin inşallah" dedi.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Dede, kendisini ziyaret eden protokol üyelerinin bebeğin ismini Recep Tayyip koymasından da memnun olduğunu söylerken, baba Kazım Dede ise, "Çok değişik bir duygu. Hiç böyle bir sürprizi beklemiyorduk. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Yılın ilk bebeğini AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ziyaret etti.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Recep Tayyip' oldu

Protokol üyeler, anneye çeşitli hediyeler verirken, bebeğe ise altın taktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama
Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama