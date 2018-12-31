Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama
2019 Milli Piyango sonuçları belli oldu. 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken sıralı tam liste de resmi site üzerinden erişime açıldı. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulamaları takvim.com.tr'de... İşte Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste sonuçları
Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listeyi yayımladı. 70 Milyon TL'lik ikramiyenin sahibi belli oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2019 sıralı tam liste...
1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.