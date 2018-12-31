Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

70 MİLYON TL İSTANBUL'A ÇIKTI

70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.