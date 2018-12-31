Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

2019 Milli Piyango sonuçları belli oldu. 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken sıralı tam liste de resmi site üzerinden erişime açıldı. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulamaları takvim.com.tr'de... İşte Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste sonuçları

31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:12:57 Güncelleme: 22:37:18
Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listeyi yayımladı. 70 Milyon TL'lik ikramiyenin sahibi belli oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2019 sıralı tam liste...

Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

70 MİLYON TL İSTANBUL'A ÇIKTI

70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi.

Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 - 9

Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

Milli Piyango sonuçları 2019 sıralı tam liste sorgulama! Bilet sorgulama

İŞTE SIRALI TAM LİSTE...

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