Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın
Yeni yıl nedeniyle komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayan Mehmetçik, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi.
1 Ocak 2019 Salı, 13:27:04 Güncelleme: 13:30:34
Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, 2019'un ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı.
Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019'a vatan nöbetinde girdi. Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı.
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