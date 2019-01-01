Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıl nedeniyle komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayan Mehmetçik, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi.

1 Ocak 2019 Salı, 13:27:04 Güncelleme: 13:30:34
Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, 2019'un ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı.

Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

Komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayan Mehmetçik, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi.

Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019'a vatan nöbetinde girdi. Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı.

Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

ÇIĞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karla kaplı ve yağışın etkisini sürdürdüğü üs bölgesindeki askerler, Şırnak'ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992'de üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Bolu Komando Tugayı'nın 2'si subay 65 asker ve hayatını kaybeden 25 vatandaşı, eksi 7 derecede andı.

Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı: Gözünüz arkada kalmasın

Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına, üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu üs bölgesinde yapılan Görmeç Çığ Şehitleri Anıtı önünde hep birlikte Görmeç Andı'nı okuyan askerler, karla kaplı dağlık alanda arama ve tarama yaptı.

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