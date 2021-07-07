Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polisler attıklarını vuruyor
Kendilerini "mahalle delikanlısı" diye tanımlayanlar "kurşun atar kurşun yerim" diye ahkam keserken bunu gerçekten yapanlar var: kadın polisler. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kadın polisler, atış poligonundaki eğitimlerinde başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler eğitimlerde kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan vuruyor.
07.07.2021 11:44
- Son Güncelleme: 07.07.2021 12:14
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın polisler, görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesindeki atış poligonunda kadın polislere atış eğitimi veriliyor.
Kadın polisler, farklı silah modelleriyle kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.
Atış eğitim faaliyetlerini başarı ile sürdüren Komiser Yardımcısı Büşra Deniz, "1,5 yıldır Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesinde Büro Amiri olarak görev yapıyorum.
Türk Polis teşkilatı olarak temel ilkemiz toplumumuzun huzuru ve refahıdır. Bunun için meslektaşlarımla 7 gün 24 saat görev başındayız.
Amacımız vatandaşın huzur ve mutluluğudur. Gerek meslek içi gerekse de akademik olarak kadın erkek ayrımı gözetmeksin eğitimlerimizi almaktayız.