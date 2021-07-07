Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polisler attıklarını vuruyor

Kendilerini "mahalle delikanlısı" diye tanımlayanlar "kurşun atar kurşun yerim" diye ahkam keserken bunu gerçekten yapanlar var: kadın polisler. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kadın polisler, atış poligonundaki eğitimlerinde başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler eğitimlerde kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan vuruyor.

07.07.2021 11:44 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





