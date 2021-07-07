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Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ilk kez görüntülendi. Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarına devam ediyor. 60 Türk-60 Rus 120 askerin görev yaptığı merkezde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor

07.07.2021 12:39 - Son Güncelleme: 07.07.2021 12:39
Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ilk kez görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

Azerbaycan'ın zaferinin ardından varılan anlaşma gereği Ağdam'da kurulan merkezde tarafların ateşkese uyup uymadığı yakından gözlemleniyor.

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

4 hektar üzerine kurulu 60 Türk- 60 Rus 120 askerin görev yaptığı merkezde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor. Anlaşma ihlalleri rapor ediliyor.

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!


Etrafı yüksek tellerle çevrili çalışma, toplantı, spor, mescit, kilise yaşam ve hizmet alanlarından oluşan gözlem merkezinin güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor.

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

65 konteyner bulunan merkeze gitmek için, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından her 10 kilometrede bir oluşturulan güvenlik noktalarından geçmek gerekiyor.