Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!
Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ilk kez görüntülendi. Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Birge Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarına devam ediyor. 60 Türk-60 Rus 120 askerin görev yaptığı merkezde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki hassas bölgeler 7/24 havadan izleniyor
07.07.2021 12:39
- Son Güncelleme: 07.07.2021 12:39