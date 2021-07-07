Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu.