Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek, gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü hastanede tedavi süresi uzayınca nişanlısı Fundanur Baykuş (26) ile dünyaevine girdi. Yüzer, "Gazilik şereftir. Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum" dedi.
07.07.2021 10:56
- Son Güncelleme: 07.07.2021 11:08
Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu.