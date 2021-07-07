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Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek, gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü hastanede tedavi süresi uzayınca nişanlısı Fundanur Baykuş (26) ile dünyaevine girdi. Yüzer, "Gazilik şereftir. Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Hayat bitmedi ve devam ettiğini göstermek istiyorum" dedi.

DHA
07.07.2021 10:56 - Son Güncelleme: 07.07.2021 11:08
Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nisan ayında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. İbrahim Yüzer, Ankara'ya getirilerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı.

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Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

Tedavisi 2,5 aydır devam eden Yüzer, süre uzayınca 2 yıldır nişanlı olduğu Fundanur Baykuş ile hastanede evlenmeye karar verdi. Çift için hastanedeki salonda nikah töreni düzenlendi. Törene çiftin arkadaşları da katıldı.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

Tekerlekli sandalye ile salona giren gazi İbrahim Yüzer ve Fundanur Baykuş'u, arkadaşları alkışlarla karşıladı. Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise GATA Gazi Kliniği Sorumlu Hemşiresi Melisa Aslı Dağdeviren ile Kara Kuvvetleri Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren oldu.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

Nikahın kıyılmasının ardından çift, pasta kesti. Yüzer'in kendisi gibi operasyonda gazi olan arkadaşları ve hastane personeli hediyelerini vererek, çift ile fotoğraf çektirdi

Pençe-Şimşek Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'in tedavisi uzayınca GATA'da evlendi

"TEDAVİ UZAYINCA BEKLEMEK İSTEMEDİK"
Gazi İbrahim Yüzer, Fundanur Baykuş ile 5 yıldır birlikte olduklarını, 2 senedir de nişanlı olduklarını söyleyerek, tedavi süreci uzadığı için hastanede dünyaevine girmeye karar verdiklerini belirtti.