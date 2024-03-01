SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı

Çirkinler Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Çete üyelerinin, bir iş insanını kendilerine "Polis" süsü vererek kaçırdıkları belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Öte yandan şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 14:07 Güncelleme 01 Mart 2024, 14:26
Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı 1

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Çirkinler Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Mahzen-2" adlı operasyonun İstanbul ayağında yeni detaylara ulaşıldı.

Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı 2

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Şubat 2023'de Rüstem Topçi'nin, Temmuz 2023'de ise yine suç örgütlerinin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası olayların faillerini yakalayan İstanbul Polisi incelemeleri derinleştirdi.

Çökertilen Çirkinler organize suç çetesiyle ilgili detaylara ulaşıldı

Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı 3

POLİS KILIĞINA GİREREK KAÇIRDILAR

İş insanı Y.D.'nin Eylül 2023'de Beykoz'daki bir restorandan kendilerine "Polis" süsü veren kişiler tarafından kaçırılması ve zorla alıkonulması olayını da aynı suç örgütünün üyelerinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA