Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı

1 İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Çirkinler Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Mahzen-2" adlı operasyonun İstanbul ayağında yeni detaylara ulaşıldı.

2 İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden Şubat 2023'de Rüstem Topçi'nin, Temmuz 2023'de ise yine suç örgütlerinin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası olayların faillerini yakalayan İstanbul Polisi incelemeleri derinleştirdi. Çökertilen Çirkinler organize suç çetesiyle ilgili detaylara ulaşıldı