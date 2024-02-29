SON DAKİKA

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de! İşte 2024 hakim savcı ataması isim listesi...

Son dakika haberleri... Hakim ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32'nci maddesi uyarında 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste yayımlandı. İşte, 2024 hakim savcı ataması isim listesi...