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Katliamda 36.gün! Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'ten dünyaya çağrı: Bizi kurtarsınlar yoksa öleceğiz

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 36. günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu. Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 19:36 Güncelleme 11 Kasım 2023, 19:41
Katliamda 36.gün! Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis’ten dünyaya çağrı: Bizi kurtarsınlar yoksa öleceğiz 1

Soykırımcı İsrail tam 36 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.

Katliamda 36.gün! Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis’ten dünyaya çağrı: Bizi kurtarsınlar yoksa öleceğiz 2

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

Katliamda 36.gün! Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis’ten dünyaya çağrı: Bizi kurtarsınlar yoksa öleceğiz 3

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

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