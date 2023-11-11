Katliamda 36.gün! Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'ten dünyaya çağrı: Bizi kurtarsınlar yoksa öleceğiz

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 36. günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu. Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını belirterek, "Bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz." ifadesiyle dünyaya çağrıda bulundu.