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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 12 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! | 12 Kasım 2023 hava durumu

Kasım ayının ortalarına yaklaşırken hava sıcaklıkları bir anda hissedilir derecede düştü. Dün özellikle Marmara'yı etkisi altına alan yağış sonrası bugün için plan yapanlar "Hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, 12 ile sarı 4 ile ise turuncu kod uyarısı verdi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 08:58 Güncelleme 12 Kasım 2023, 08:58
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 12 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! | 12 Kasım 2023 hava durumu 1

Yurtta yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 12 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! | 12 Kasım 2023 hava durumu 2

Yağışlar Orta ve Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

12 İLE "SARI", 4 İLE "TURUNCU" KODLU UYARI
Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 12 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! | 12 Kasım 2023 hava durumu 3

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

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