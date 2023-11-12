HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 12 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! | 12 Kasım 2023 hava durumu

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Yurtta yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor.