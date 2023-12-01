Katil İsrail'in infial yaratacak şifreli mesajları sızdı! İçeride köstebek mi var? NYT'den şoke eden iddia

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İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde devam eden ateşkesi bozdu. Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenleyen İsrail, kuzeyine ise topçu atışları yapmaya başladı. Son altı saatte bölgede 29 kişi hayatını kaybetti. Üç gün önce Financial Times'a konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen üst düzey bir askeri istihbarat yetkilisi, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınını öngören ayrıntılı uyarıyı Tel Aviv'in "hayali bir senaryo" olarak nitelendirerek reddettiğini söyledi. İsrail'in Gazze sınırında bulunan ve çoğu kadın asker olan nöbetçiler, İsrail'deki en yüksek rütbeli istihbarat görevlisine ayrıntılı bir rapor gönderdi.