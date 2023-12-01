SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Katil İsrail'in infial yaratacak şifreli mesajları sızdı! İçeride köstebek mi var? NYT'den şoke eden iddia

Katil İsrail Gazze'de soykırımına insani araya rağmen devam ediyor. Özellikle sivil halkı hedef alan İsrail, son 6 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Savaşın 56. gününe girilirken ABD basınından New York Times saldırıyla ilgili yeni bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde İsrailli yetkililerin saldırıyı aslında bir yıl önceden istihbarat aldığı, ancak önemsemediği belirtildi. Rapordaki şifreli mesajlar ise dünya basınında infial yarattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 12:47 Güncelleme 01 Aralık 2023, 12:47
Katil İsrail’in infial yaratacak şifreli mesajları sızdı! İçeride köstebek mi var? NYT’den şoke eden iddia 1

İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde devam eden ateşkesi bozdu. Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenleyen İsrail, kuzeyine ise topçu atışları yapmaya başladı. Son altı saatte bölgede 29 kişi hayatını kaybetti. Üç gün önce Financial Times'a konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen üst düzey bir askeri istihbarat yetkilisi, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınını öngören ayrıntılı uyarıyı Tel Aviv'in "hayali bir senaryo" olarak nitelendirerek reddettiğini söyledi. İsrail'in Gazze sınırında bulunan ve çoğu kadın asker olan nöbetçiler, İsrail'deki en yüksek rütbeli istihbarat görevlisine ayrıntılı bir rapor gönderdi.

Katil İsrail’in infial yaratacak şifreli mesajları sızdı! İçeride köstebek mi var? NYT’den şoke eden iddia 2

Uyarının içeriği hakkında doğrudan bilgisi olan kişi, raporun güvenli bir iletişim sistemi kullanılarak gönderildiğini ve Hamas'ın çeşitli yerlerdeki sınır karakollarını havaya uçurmak, İsrail topraklarına girmek istediğine dair raporları bizzat gördüğünü bildirdi. Dahası kadın askerlerin gönderdiği video raporda, Mossad'ın her yerde aradığı Hamas'ın komutanları da gözüküyordu.

Katil İsrail’in infial yaratacak şifreli mesajları sızdı! İçeride köstebek mi var? NYT’den şoke eden iddia 3

"JERİCHO DUVARI" SIZDIRILDI
Savaşın 56. gününe girilirken ABD basınından New York Times (NYT) gazetesi saldırıyla ilgili yeni bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde İsrailli yetkililerin saldırıyı aslında bir yıl önceden istihbarat aldığı, ancak önemsemediği belirtildi.

SON DAKİKA