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Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı'dan gelen 'uyuşturucu' ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma boyut kazandı. Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişinin "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılık harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı. Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi. Peki, Dilan Polat - Engin Polat çiftinin Halil Falyalı ile bağı ne? Falyalı'nın parasını aklamak isteyen sözde sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan ile Polat çiftinin yolu nasıl kesişti? Detayları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 08:05 Güncelleme 03 Aralık 2023, 08:13
Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı’dan gelen ’uyuşturucu’ ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni 1

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında yeni detaylar günyüzüne çıkıyor.

Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı’dan gelen ’uyuşturucu’ ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni 2

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.

Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı’dan gelen ’uyuşturucu’ ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni 3

MAL VARLIKLARINA EL KONUP TUTUKLANDILAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı. Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

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