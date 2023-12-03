Dilan Polat soruşturması boyut kazandı! Kapalıçarşı'dan gelen 'uyuşturucu' ihbarı ve Halil Falyalı - Sibel Balkotan - Polatlar üçgeni

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında yeni detaylar günyüzüne çıkıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.
MAL VARLIKLARINA EL KONUP TUTUKLANDILAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı. Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.