Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de! 1 Ocak'tan 31 Mart'a madde madde önemli aşamalar

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Milyonlarca seçmen 31 Mart 2024'te sandık başına gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı 'gönül belediyeciliği' şiarıyla hizmet ve daha yaşanabilir bir Türkiye vadederken; muhalefet unsurları kirli iş birliği ve pazarlıklarla ön plana çıkıyor.
'Yerel seçimde kaybedeceğiz' endişesine kapılan CHP, hem İYİ Parti'ye hem de Kandil'in uzantısı HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi "Ablam" deyip Akşener'e yanlıyyor, "Kayyum" deyip HEDEP'e göz kırpıyor.
Bu riyakar tutum seçmen nezdinde büyük tepkiyle karşılanırken, milyonlarca seçmen muhalefet elinde hizmetten yoksun kalan belediyelerin hesabını sormak için 31 Mart 2024'ü bekliyor.