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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de! 1 Ocak'tan 31 Mart'a madde madde önemli aşamalar

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. CHP - HEDEP - İYİ Parti üçgeninde ittifak ve pazarlık sancıları sürerken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı emin adımlarla yoluna devam ediyor. Milyonlarca seçmen muhalefet elinde hizmetten yoksun kalan belediyelerin hesabını sormak için 31 Mart 2024'ü bekliyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. İşte 1 Ocak'tan 31 Mart'a seçim sürecinin önemli aşamaları...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme 01 Aralık 2023, 10:06
Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de! 1 Ocak’tan 31 Mart’a madde madde önemli aşamalar 1

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Milyonlarca seçmen 31 Mart 2024'te sandık başına gidecek.

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de! 1 Ocak’tan 31 Mart’a madde madde önemli aşamalar 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı 'gönül belediyeciliği' şiarıyla hizmet ve daha yaşanabilir bir Türkiye vadederken; muhalefet unsurları kirli iş birliği ve pazarlıklarla ön plana çıkıyor.

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de! 1 Ocak’tan 31 Mart’a madde madde önemli aşamalar 3

'Yerel seçimde kaybedeceğiz' endişesine kapılan CHP, hem İYİ Parti'ye hem de Kandil'in uzantısı HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi "Ablam" deyip Akşener'e yanlıyyor, "Kayyum" deyip HEDEP'e göz kırpıyor.

Bu riyakar tutum seçmen nezdinde büyük tepkiyle karşılanırken, milyonlarca seçmen muhalefet elinde hizmetten yoksun kalan belediyelerin hesabını sormak için 31 Mart 2024'ü bekliyor.

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