Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de! 1 Ocak'tan 31 Mart'a madde madde önemli aşamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı 'gönül belediyeciliği' şiarıyla hizmet ve daha yaşanabilir bir Türkiye vadederken; muhalefet unsurları kirli iş birliği ve pazarlıklarla ön plana çıkıyor.



