2023 seçim anketi sonuçları! Dikkat çeken açıklama geldi: AK Parti - MHP - CHP - HDP - İYİ Parti’nin oy oranı ne?

CHP'NİN OY ORANI VE KARARSIZLAR

CHP de yine aynı şekilde 24'ünü de 26'sını da görüyorum. Ama hiçbir yerde bunu sol tarafında toplam seçmen sütununda olduğunu düşünelim hiçbir yerde kararsızı 10-15'in üzerinde görmüyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi araştırmayı şöyle yaparsanız seçmenle katılımcılarla eskiden denek diyorduk. Ona soru formunu pusula şeklinde verirseniz ve hafifçe başınızı döndürüp buyurun siz işaretleyin derseniz orada kararsız olmaz. Ne kadarsa o kadar çıkar. Yüz yüze yapılan ankette karşınızda canlı birisi var.