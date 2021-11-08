2023 seçim anketi sonuçları! Dikkat çeken açıklama geldi: AK Parti - MHP - CHP - HDP - İYİ Parti’nin oy oranı ne?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Araştırmacı Mustafa Şen, son seçim anketindeki parti parti oy oranlarını A Haber canlı yayında duyurdu. Peki, bu pazar seçim olsa AK Parti - MHP - CHP - HDP - İYİ Parti'nin oy oranı ne olur? İşte Mustafa Şen'in açıklamaları ve son ankete göre en düşükten en yükseğe partilerin oy oranları...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Araştırmacı Mustafa Şen, A Haber canlı yayında son seçim anketinin sonuçlarını duyurdu.
Şen şu mesajları verdi;
"Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlarda görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var.
CHP'NİN OY ORANI VE KARARSIZLAR
CHP de yine aynı şekilde 24'ünü de 26'sını da görüyorum. Ama hiçbir yerde bunu sol tarafında toplam seçmen sütununda olduğunu düşünelim hiçbir yerde kararsızı 10-15'in üzerinde görmüyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi araştırmayı şöyle yaparsanız seçmenle katılımcılarla eskiden denek diyorduk. Ona soru formunu pusula şeklinde verirseniz ve hafifçe başınızı döndürüp buyurun siz işaretleyin derseniz orada kararsız olmaz. Ne kadarsa o kadar çıkar. Yüz yüze yapılan ankette karşınızda canlı birisi var.