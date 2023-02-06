Deprem felaketinin ardından Başkan Erdoğan milli yas ilan etmişti! Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonucu birçok ilde binalar yıkılırken, saatler 13.23'ü gösterdiğinde merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha medyana geldi. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde devlet tüm imkânlarıyla seferber oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı elim olay derin bir üzüntüye neden olurken, Başkan Erdoğan Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Tüm Türkiye'de yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
06.02.2023 21:48 - Son Güncelleme: 06.02.2023 21:56
10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 1651 olarak açıklandı.
Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.