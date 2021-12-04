Karar Resmi Gazete'de! "Made in Turkey" kaldırıldı: Artık "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak
İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Made in Turkey" ibaresi yerine "Made in Türkiye" kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak.
Kararda, her türlü faaliyet ve yazışmada "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edildi.
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."
HER TÜRLÜ FAALİYET VE YAZIŞMALARDA "TÜRKİYE" İBARESİ KULLANILACAK
Bu kapsamda, ihraç ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacak.