FETÖ’cü Adil Öksüz’ü tutuklanması için sevk eden savcı Cihan Ergün konuştu: Sorgulanma süreci ve Yasin sureli tuzak soru...

YASİN SURELİ TUZAK SORU...

Öksüz'ün kendisine asker olmadığını ve akademisyen olduğunu söylediğini aktaran Ergün, "Arsa tarla bakmaya gelmiştim gibi kaçamak şeyler söyledi. Ne sorarsanız sorun ısrarla söylemiyordu. Pek bir şey söylemedi. Madem dedim ilahiyatçısınız ben size merak ettiğim için bir şeyi sorayım dedim. Yasin suresinin 82. Ayeti var. Bunu gerek Mısır'daki, gerek İran'daki gerekse bizdeki hocalar fazlaca tesfir yazmadı. Sure'nin cümlesi kadar bir cümleyle tesfir ederler. Nedeni nedir. O da dedi ki 'Bunu tesfir etmeyiz' dedi."