FETÖ'cü Adil Öksüz'ü tutuklanması için sevk eden savcı Cihan Ergün konuştu: Sorgulanma süreci ve Yasin sureli tuzak soru...
FETÖ'cü vatan haini Adil Öksüz'ü sorgulayan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün, A Haber ekranlarında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Adil Öksüz'ün kendisini ilahiyatçı olarak tanıttığını bildiren Savcı Cihan Ergün, Öksüz'e Yasin Suresinin 82. ayeti üzerinden sorduğu tuzak soruyu anlattı. Öksüz'ün verdiği cevap sonrası şüphesinden emin olduğunu aktaran Ergün, daha sonra tutuklanma yazısını yazdığını aktardı. Emekli Cumhuriyet Savcısı, serbest kalma sürecine ilişkin de dikkat çeken noktalara değindi...
A Haber ekranlarında yayınlanan programın bugünkü konuklarından biri FETÖ'cü Adil Öksüz'ü sorgulayan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün oldu.
FETÖ'cü Öksüz'ü sorguladığı süreci tek tek anlatan Ergün, "Ortada bir keşmekeş var. Darbe girişiminin bir iki gün sonrası. İnsanları toplayıp getirmişler. Oradan toplayan arkadaşların da o aşamada bilip bilmediklerini bilemiyoruz. Bu insanlar bize geldiklerinde elimizde birkaç sayfadan ibaret isim soyisim yazılı. Bir de hepsinin yakalandığı dönem asker olduğu belirtilen birer cümlelik ifadeler var" ifadelerini kullandı.
YASİN SURELİ TUZAK SORU...
Öksüz'ün kendisine asker olmadığını ve akademisyen olduğunu söylediğini aktaran Ergün, "Arsa tarla bakmaya gelmiştim gibi kaçamak şeyler söyledi. Ne sorarsanız sorun ısrarla söylemiyordu. Pek bir şey söylemedi. Madem dedim ilahiyatçısınız ben size merak ettiğim için bir şeyi sorayım dedim. Yasin suresinin 82. Ayeti var. Bunu gerek Mısır'daki, gerek İran'daki gerekse bizdeki hocalar fazlaca tesfir yazmadı. Sure'nin cümlesi kadar bir cümleyle tesfir ederler. Nedeni nedir. O da dedi ki 'Bunu tesfir etmeyiz' dedi."