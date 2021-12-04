Filmlerde olur demeyin! Ankara bu iddia ile çalkalanıyor: Siyasetçi Erkan Mumcu ile gazetecinin yasak aşkı...

İTİRAF YILLAR ÖNCE GELMİŞ

Buraya kadar aslında çok da şaşırmıyor insan. Aldatmaları normalleştirdik nasılsa... Asıl iddia, işi çetrefil yapan, Erkan Mumcu'nun, bu Ankara temsilcisinin çocuğunun babası olduğu! (Bu temsilcinin ismini biliyorum ama arada bir çocuk olduğu için yazmayı doğru bulmuyorum.) Üstelik bu durum Erkan Mumcu tarafından eşi Işın Mumcu'ya, oğullarına yıllar önce itiraf edilmiş.