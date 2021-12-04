Filmlerde olur demeyin! Ankara bu iddia ile çalkalanıyor: Siyasetçi Erkan Mumcu ile gazetecinin yasak aşkı...
Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! Konuşulanlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapan Erkan Mumcu'nun 10 yıldır yasak bir ilişki yaşadığı söyleniyor. Hatta Mumcu'nun dört ay önce 34 yıllık eşi Işın Mumcu'dan boşanma nedeni de bu ilişki. Erkan Mumcu'nun yıllardır eşine ihanet ettiği kişi ise büyük bir televizyon kanalının Ankara temsilciliğini yapan, evli bir kadın. Kadın gazetecinin çocuğunun babasının da Mumcu olduğu iddia ediliyor. İşte SABAH yazarı Sonat Bahar'ın aktardığı o iddialar...
Ankara kulislerinde son birkaç aydır konuşulan bir boşanma davasından söz edeceğim bugün. Konu, köşenin adı gibi pek Keyfekeder değil ama... Yani bugün mizah yok... İddialar çok ciddi, durum çok hassas.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış Erkan Mumcu ile ilgili konuşulanlardan söz edeceğim...
Erkan Mumcu, bundan dört ay önce, 34 yıllık eşi, 32 ve 27 yaşındaki iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı.
Konu bu boşanma değil, konu 34 yıllık evliliği bitme noktasına getiren, ucu 10 yıldan uzun döneme uzanan bir yasak ilişki! İlişkiyi yaşayan kişi Erkan Mumcu! Üstelik eşini aldattığı kadın da evli! Bu kadın, kendi eşiyle birlikte, on yıl öncesine kadar, Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan, Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri.
İddialara göre Erkan Mumcu'nun yıllardır yasak ilişki yaşadığı evli kadın, büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi...
İTİRAF YILLAR ÖNCE GELMİŞ
Buraya kadar aslında çok da şaşırmıyor insan. Aldatmaları normalleştirdik nasılsa... Asıl iddia, işi çetrefil yapan, Erkan Mumcu'nun, bu Ankara temsilcisinin çocuğunun babası olduğu! (Bu temsilcinin ismini biliyorum ama arada bir çocuk olduğu için yazmayı doğru bulmuyorum.) Üstelik bu durum Erkan Mumcu tarafından eşi Işın Mumcu'ya, oğullarına yıllar önce itiraf edilmiş.