Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Son dakika haberi... Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı. Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.
06.04.2022 12:59 - Son Güncelleme: 06.04.2022 13:00
Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi.