RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı. Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

06.04.2022 12:59 - Son Güncelleme: 06.04.2022 13:00
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Dron ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

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Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, "Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Düzce-Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor.

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