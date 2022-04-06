CHP ve ortaklarının algı operasyonları ve karalamalarına karşı gerçekler: İşte tüm yönleriyle Yap - İşlet - Devret Modeli
Yap - İşlet - Devret (YİD) Modeli, Türkiye'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği mega projelerde öncü oldu. AK Parti 2002 yılından bugüne geçen 20 yıllık süreçte eser siyasetini benimseyerek Türkiye'nin değerine değer katacak eserler, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelere imza attı. Heykel açılışı yapmaktan öteye gidemeyen CHP ve ortakları ise sırf 'AK Parti yapıyor' diye mega projeleri karaladı ve Yap - İşlet - Devret modeliyle ilgili spekülasyonlar ortaya attı. İşte spekülasyonlar ve karalama kampayanlarına karşı Yap - İşlet - Devret Modeli geçekleri...
AK Parti, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana eser siyasetini benimseyerek Türkiye'nin değerine değer katacak projelerin altına imzasını attı.
Türkiye'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği mega projelerde Yap - İşlet - Devret modeli esas alındı. Böylelikle devletin kasasında herhangi bir eksilme olmadan kamu - özel sektör işbirliği neticesinde bu projeler hayata geçirildi.
SIRF AK PARTİ YAPIYOR DİYE KARALADILAR
20 yıllık süreçte vatandaşın hizmetine sunulan ve yaşamı kolaylaştıran eserler, sırf AK Parti hayata geçirdi diye birtakım kesimler tarafından karalama kampanyasına ve algı operasyonlarına maruz kaldı.
YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ
Heykel açılışı yapmaktan öteye gidemeyen, eser siyasetinden uzak bir tutum sergileyerek algı, PR ve karalama kampanyalarına dayalı bir siyaset benimseyen CHP ve ortaklarının Yap - İşlet - Devret modeli üzerinden mega projeleri karalama çalışmaları ise bozguna uğradı.
BAŞKAN ERDOĞAN AYRINTILARLA ANLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve simgelerin köprüsü olarak adlandırılan teknoloji harikası Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışının ardından Yap - İşlet - Devret Modelinin ayrıntılarını anlattı.
Yap-işlet-devret modelinin katkılarından bahseden Erdoğan, "Hayata geçirilen yatırımların milli gelire 295 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar, istihdama 1 milyon kişi katkısı zaten olmuştur." dedi.
YAP - İŞLET - DEVRET NEDİR?
Genellikle büyük projelerin gerçekleştirilmesi için, özellikle son 20 yılda tüm dünyada uygulanan kamu - özel sektör işbirliği modelidir.
2021 yılında dünyada bu modelle hayaata geçirilen projelerin toplam değeri 35,6 milyar dolar.
2022 yılı itibariyle dünyada ulaştırma alanında 2 binden fazla Kamu - Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projesi yürütülüyor.
ABD, 1,5 trilyon dolarlık altyapı projesinin önemli bölümünü bu modelle hayata geçirdi.
Almanya, yeni otoyol projelerinin önemli kısmını bu modelle gerçekleştiriyor.
Türkiye, Kamu - Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modelini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da üçüncü dünyada 13. ülke konumunda.
Yaklaşık 10 farklı KÖİ türü uygulanıyor.
Yap İşlet Devret Modeli, KÖİ uygulamalarından biridir.