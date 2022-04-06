CHP ve ortaklarının algı operasyonları ve karalamalarına karşı gerçekler: İşte tüm yönleriyle Yap - İşlet - Devret Modeli

SIRF AK PARTİ YAPIYOR DİYE KARALADILAR

20 yıllık süreçte vatandaşın hizmetine sunulan ve yaşamı kolaylaştıran eserler, sırf AK Parti hayata geçirdi diye birtakım kesimler tarafından karalama kampanyasına ve algı operasyonlarına maruz kaldı.



YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

Heykel açılışı yapmaktan öteye gidemeyen, eser siyasetinden uzak bir tutum sergileyerek algı, PR ve karalama kampanyalarına dayalı bir siyaset benimseyen CHP ve ortaklarının Yap - İşlet - Devret modeli üzerinden mega projeleri karalama çalışmaları ise bozguna uğradı.