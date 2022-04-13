RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

2023'te yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, partilerin seçim hazırlıkları da hız kesmeden sürüyor. Partiler son dönemde özellikle saha faaliyetleri aracılığı ile üye sayısını artırmayı hedefliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılına yaklaşırken faaliyette bulunan siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi üye sayıları ne kadar? İşte parti parti en güncel üye sayıları...

13.04.2022 09:51 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:51
Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

2023 seçimleri yaklaşırken partilerin hazırlığı hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısını güncelledi.

İŞTE PARTİ PARTİ ÜYE SAYILARI

Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

ZAFER PARTİSİ
4 bin 3

Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

TKP
4 bin 878

Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları

EMEP
5 bin 256

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