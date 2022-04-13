Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP güncel üye sayıları
2023'te yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, partilerin seçim hazırlıkları da hız kesmeden sürüyor. Partiler son dönemde özellikle saha faaliyetleri aracılığı ile üye sayısını artırmayı hedefliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılına yaklaşırken faaliyette bulunan siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Hangi partinin kaç üyesi var? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi üye sayıları ne kadar? İşte parti parti en güncel üye sayıları...
13.04.2022 09:51 - Son Güncelleme: 13.04.2022 09:51